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AH股新聞

21/05/2026 08:44

晨鳴紙業(01812)推動轉型工業及食品類用紙，試產14個小眾產品

　　晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，於本月20日舉行投資者關係活動，披露推動主要產品從文化傳媒用紙向工業用紙、食品類用紙轉型，結合市場需求，確定開發37個細分領域小眾產品，正在試產14個，推向市場8個，創造新的利潤增長點。

　　該集團指，去年度及今年一季度，經營性現金流均為正值，經營回款情況良好。貸款獲降息、展期後，有效緩解短期流動性壓力，可將更多資金投入主業生產經營，而面對當前文化紙、白卡紙行業低迷，集團以現金流安全為底線、以盈利修復為目標，後續將持續優化產品結構、提升高附加值產品佔比，進一步改善盈利水平。

　　該集團指，當前白紙市場已進入頭部集中、供給有序、理性競爭格局，行業集中度持續提升，價格戰明顯緩和。部分企業跨界進入，短期加劇供給壓力，但長期推動行業加速整合、更注重成本與產品結構競爭，整體有利於龍頭份額提升與盈利修復。

　　該集團指，自有林地約60萬畝，目前引入專業機構聯合開發碳匯項目，盤活林地的碳匯價值，推進林地碳匯開發與交易，增厚收益來源。此外，未來在穩定自營基礎上，探索合作新模式，包括與產業鏈夥伴共建原料基地、適度發展林下經濟等。
《經濟通通訊社21日專訊》

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