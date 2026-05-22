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22/05/2026 11:38

《外資精點》大摩：未來12個月A股IPO有望強勁復甦，中金和中信證券更為受益

　　摩根士丹利研究報告指出，預計未來12個月A股IPO募資規模可能會有2500億元-3000億元人民幣，有望最終能將資本市場繁榮與頭部券商股價的表現建立起聯繫。偏好中金公司(03908)和中信證券A股。

　　報告指出，進入2026年，A股IPO節奏依然偏慢，但未來6-12個月A股IPO有望顯著回歸，相信條件已經具備。全球人工智能模型、晶片製造等領域競爭加劇，A股市場能夠加強中國在供應鏈中的現有競爭力，並幫助企業創新和擴大規模。

　　該行指出，大的IPO項目將集中在存儲、晶片製造商、新能源、機器人等領域。中金和中信證券預計能從A股和H股的IPO、股權和衍生品交易，及融資業務中獲得更多的市場佔有率，並驅動淨資產收益率從2025年的9-10%提升至未來1-2年的13%。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社22日專訊》

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