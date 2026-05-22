【國務會議】李強：推進全國統一大市場建設，通過央行法修訂草案

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國務院總理李強21日主持召開國務院常務會議，研究推進全國統一大市場建設有關工作，審議通過《現代化應急體系建設「十五五」規劃》，討論《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案）》。



*破除各種顯性隱性壁壘，充分釋放市場活力*



會議指出，近年來，全國統一大市場建設取得積極成效和重要進展，但仍需持續用力、久久為功。要縱深推進相關制度建設，進一步完善產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用、市場退出等制度，做到有章可循、有法可依。要縱深推進市場設施高標準聯通，暢通經濟循環，有效降低全社會物流成本。要縱深推進重點領域市場統一，以點帶面、點面結合，讓群眾和企業更加可感可及。要以更大力度打通卡點堵點，破除各種顯性和隱性壁壘，充分釋放市場活力和潛能。



會議討論並原則通過《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，修訂中國人民銀行法是完善中國金融法律體系的基礎工程。要加強金融法治建設，加快完善中央銀行制度，依法全面履行好中央銀行職責。



*加快建設現代化應急體系，加強監測預報預警*



會議指出，要適應新形勢新要求，加快建設現代化應急體系，深化應急管理改革創新，完善協同應對機制，推動構建大安全大應急格局。要突出風險源頭管控，加強監測預報預警，提升本質安全水平，加快治理模式向事前預防轉型。要優化應急力量布局，強化全要素支撐，夯實基層應急基礎，統籌落實好人防、技防、工程防、管理防等措施。要全鏈條推動重點行業領域安全整治，壓緊壓實各級各方面責任，切實形成齊抓共管、協同聯動的良好局面。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》