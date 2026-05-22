《駐京專電》鏈博會6月22日至26日北京舉行，擬邀國家領導人出席開幕式

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國新辦今日舉行發布會介紹本屆鏈博會，中國貿促會副會長李興乾在會上介紹，第四屆鏈博會將於6月22日至26日在北京中國國際展覽中心順義館舉辦，由中國貿促會作為主辦單位，中國國際展覽中心集團有限公司為承辦單位，主題是「鏈接世界，共創未來」。



他表示，澳洲將擔任第四屆鏈博會主賓國，這是其首次以官方國家級身份正式參與鏈博會。本屆鏈博會首次設立外國主賓省，分別由法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古里亞大區擔任。國內的主賓省有兩個，分別是安徽省和海南省。



6月22日上午將舉辦第四屆鏈博會開幕式，擬邀請中國國家領導人、外國政要、國際組織和跨國公司負責人出席。匯集全球工商界意見，屆時將共同發布第四屆鏈博會北京倡議。



本屆鏈博會設置「6鏈1展區」，分別是數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈和一個供應鏈服務展區。截至目前，已有676家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構確認參展，來自85個國家、地區和國際組織。外資參展商比例達到36.5%，世界500強及行業龍頭企業參展的佔比超過65%。連同參展商帶來的產供鏈上下游合作夥伴，實際參展商有望超過1200家。



截至目前，確定組團來華觀展洽談的境外團組已超過150個，預計團組數量和規格都會超過上屆。展期將舉辦60多場工商交流活動，發布2026版《全球供應鏈促進報告》和全球供應鏈韌性指數矩陣等最新的研究成果。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》