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AH股新聞

22/05/2026 10:33

《駐京專電》鏈博會6月22日至26日北京舉行，擬邀國家領導人出席開幕式

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 第四屆鏈博會6月22日至26日北京中國國際展覽中心舉辦
▷ 澳洲任主賓國，法意兩大區及安徽海南為中外主賓省
▷ 676家中外企業參展，設6鏈1展區及60餘場活動

　　國新辦今日舉行發布會介紹本屆鏈博會，中國貿促會副會長李興乾在會上介紹，第四屆鏈博會將於6月22日至26日在北京中國國際展覽中心順義館舉辦，由中國貿促會作為主辦單位，中國國際展覽中心集團有限公司為承辦單位，主題是「鏈接世界，共創未來」。

　　他表示，澳洲將擔任第四屆鏈博會主賓國，這是其首次以官方國家級身份正式參與鏈博會。本屆鏈博會首次設立外國主賓省，分別由法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古里亞大區擔任。國內的主賓省有兩個，分別是安徽省和海南省。

　　6月22日上午將舉辦第四屆鏈博會開幕式，擬邀請中國國家領導人、外國政要、國際組織和跨國公司負責人出席。匯集全球工商界意見，屆時將共同發布第四屆鏈博會北京倡議。

　　本屆鏈博會設置「6鏈1展區」，分別是數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈和一個供應鏈服務展區。截至目前，已有676家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構確認參展，來自85個國家、地區和國際組織。外資參展商比例達到36.5%，世界500強及行業龍頭企業參展的佔比超過65%。連同參展商帶來的產供鏈上下游合作夥伴，實際參展商有望超過1200家。

　　截至目前，確定組團來華觀展洽談的境外團組已超過150個，預計團組數量和規格都會超過上屆。展期將舉辦60多場工商交流活動，發布2026版《全球供應鏈促進報告》和全球供應鏈韌性指數矩陣等最新的研究成果。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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