《駐京專電》中國機電商會：對歐委會近期公布《工業加速器法案》提案嚴正關切

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中國機電產品進出口商會今日發布聲明指，作為中國機電外貿行業的全國性行業組織，代表相關會員企業，對歐委會近期公布的《工業加速器法案》立法提案表達嚴正關切。



聲明稱，《工業加速器法案》中涉及公共採購和公共支持的原產地要求，可能嚴重影響中國相關產品進入歐盟市場的公平機會；外國投資審查條款所設定的股比上限、強制技術轉讓、本地員工比例及本地採購等條件，可能對已在歐或擬赴歐投資的中國企業構成重大限制，極大增加投資不確定性。上述條款不僅將嚴重損害中國企業的合法權益，還將破壞中歐相關產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟企業與消費者利益，延緩歐盟自身綠色轉型進程，難以實現提升歐盟產業競爭力的立法初衷。



中國機電商會強烈呼籲歐方在後續立法進程中認真傾聽產業界的理性聲音，審慎評估相關條款的實際影響與合規風險，堅持公平競爭和開放合作的市場原則，通過雙邊對話與業界磋商化解分歧。中國機電商會將持續跟蹤法案立法進程，支持會員企業積極應對相關挑戰，助力維護中歐產業鏈供應鏈穩定與經貿合作大局。



歐盟3月公布《工業加速器法案》，對外國企業投資電池、電動汽車、光伏及關鍵原材料四大行業設置強制技術轉讓、外資股比、產品本地含量及本地員工等限制條款，且相關限制僅適用於在該等行業全球產能佔比超過40%的第三國投資者，並在公共採購領域明確提出「歐盟製造優先」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》