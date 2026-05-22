《大灣區》中科宇航創新研究院落地廣州黃埔，重點布局太空製造等

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中科宇航創新研究院今日在廣州黃埔揭牌。創新研究院以太空製造為牽引，重點布局太空製造、可重複使用天地往返運輸系統、新型動力產品三大方向，圍繞太空生物醫藥、高端半導體、先進材料等未來產業需求，建設亞軌道微重力實驗平台、軌道級太空製造平台，構建面向未來的天地往返運輸能力，逐步形成太空製造全鏈條能力。



中科宇航是廣州首家商業航天獨角獸企業。公司面向商業航天和太空經濟設立的前沿創新平台，標誌著其在廣州實現全域產業布局，將進一步補齊粵港澳大灣區商業航天前沿研發短板，推動太空製造技術從工程驗證走向產業化落地。



中科宇航創新研究院常務副院長王英誠介紹，太空製造是指利用微重力、高真空等外空間環境，在軌道上完成材料加工與組裝的生產活動。其核心邏輯有兩方面：一是「天造地用」，即在太空生產難以在地面製造的高價值產品並運回地球；另一個是「天造天用」，即突破火箭載荷限制，直接在軌製造大型結構、在軌維修衛星或開發太空資源。



*可重複使用軌道級航天器力鴻三號計劃2028年首飛*



王英誠並透露，該公司正在研製的可重複使用軌道級航天器力鴻三號，計劃於2028年首飛。據介紹，力鴻三號主要用於開展長期在軌科學試驗與太空製造任務。其具備長期留軌能力，在軌運行時間靈活，能夠為至少300公斤有效載荷提供持續微重力環境。該航天器配備標準化接口，可提供穩定的試驗條件，能夠同時支撐多種科學試驗與在軌製造任務。



此外，主要面向太空實驗和太空旅游的力鴻二號可重複使用運載器，目前處於工程研製階段，計劃於今年底首飛並實現百公里級回收。

《經濟通通訊社22日專訊》