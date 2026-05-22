上海電氣(02727)擬轉讓電氣國軒47.4%股權予南京國軒控股

上海電氣(02727)(滬:601727)公布，已於昨日與受讓方南京國軒控股集團有限公司簽訂《產權交易合同》，擬以成交價格1元人民幣，轉讓所持有的電氣國軒47.4%股權。



公司亦稱，截至目前，該合同的生效條件尚未達成。

《經濟通通訊社22日專訊》