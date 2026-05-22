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22/05/2026 17:40

白雲山(00874)附屬廣州醫藥與興證資管簽訂買賣協議，出售應收賬款

　　白雲山(00874)(深:600332)公布，非全資附屬公司廣州醫藥與興證資管簽訂《興業圓融-廣州醫藥應收賬款5期資產支持專項計劃基礎資產買賣協議》，發行規模為10億元人民幣。

　　據此，廣州醫藥於2026年5月22日與興證資管簽訂《交割確認函》，確認向興證資管出售初始基礎資產，並收到購買價款10億元人民幣。
《經濟通通訊社22日專訊》

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