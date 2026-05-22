《投資展望》惠理基金：市場重新聚焦企業盈利及AI資本開支，黃金需求有望持續上升

惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣指，美國股市自3月底以來迅速反彈，市場焦點亦由美伊戰事逐步轉移至首季業績期，當中尤其集中於科技企業的業績表現。標普500指數成分股首季有84%企業盈利優於預期，並且是超過4年以來首次11個板塊全數錄得正面盈利增長。市場現時尤其關注人工智能相關行業的資本開支(CapEx)及未來展望，而整體表現亦相當正面；多間大型雲計算商(hyperscalers)均上調資本開支預測，而大部分科技硬件企業亦錄得優於預期的業績及上調盈利指引。



*投資者或續低配中港股市，A股表現分化科技硬件板塊創新高*



相比之下，香港市場目前仍主要由互聯網企業主導，與科技硬件相關的股票佔比較低；與此同時，互聯網企業盈利表現仍受到電商競爭加劇，以及AI投資商業化進展較慢等因素所拖累。 基金經理認為，除非科技硬件板塊的持倉變得過於擠擁，並觸發市場資金重新輪動至中港市場，否則在此之前全球投資者或會傾向繼續低配中國及香港股票市場。



相比之下，中國A股市場的結構較為多元化，並且對科技硬件相關板塊的配置比重較高。目前市場表現分化明顯，與科技硬件相關的板塊持續創出歷史新高，而傳統經濟相關板塊則相對落後。不過，隨著中國生產者物價指數(PPI)及消費者物價指數(CPI)現時均已轉為正增長，加上整體趨勢逐步改善，市場情緒料有望逐漸回暖。同時，4月份中國出口表現強勁，當中約四成增長來自新能源相關出口，包括電動車、電池及風電等產業。基金經理認為，隨著全球愈來愈依賴中國作為新能源供應鏈的重要來源，人民幣需求亦有望進一步增加，並預期人民幣將維持逐步升值的趨勢，有助支持中國消費市場逐步復甦。



*南韓及台灣股市短線波動性較高，印度及東南亞受累油價高企*



亞洲市場現時表現明顯分化，其中南韓及台灣股市大幅跑贏，而印度及東南亞(ASEAN)市場則顯著落後。隨著AI需求及發展持續強勁，並逐步轉化為企業盈利的實質增長，台灣及南韓股市自3月底以來顯著反彈。由於不少AI相關零部件仍然供不應求，而台灣及南韓在相關供應鏈中佔據主導地位，基金經理預計兩地市場未來仍將繼續領先亞洲區內表現，尤其是兩地現時已分別晉身全球市值第六及第七大的股票市場。不過，隨著零售投資者參與度持續上升，以及融資餘額急升，相關市場短線波動性預料仍會維持較高水平。



相比之下，印度及東南亞等高度依賴原油進口的經濟體，則持續受到油價高企所拖累。相關國家的經常帳赤字進一步擴大，貨幣持續貶值，加上通脹壓力升溫，均對市場構成壓力。基金經理認為，儘管印度及東南亞市場目前估值已具一定吸引力，但整體宏觀環境仍然充滿挑戰，短線或仍限制相關市場的上升空間。



*拉丁美洲宏觀環境有望持續改善，日股受制日圓波動及利率不確定*



拉丁美洲市場則受惠於油價高企，主因區內大部分國家均屬原油出口國。隨著市場愈來愈預期高油價將維持較長時間，並同時受惠原油及農產品出口所帶來的支持，基金經理認為相關國家的宏觀環境有望持續改善。



隨著美元兌日圓一度突破160水平，日本央行(BOJ)已出手干預市場，其後匯率回落至156至158區間。與此同時，隨著當地通脹持續上升，市場對日本央行於6月加息的預期亦逐步升溫。不過，日圓波動加劇以及利率走勢仍然充滿不確定性，料將繼續限制市場投資氣氛。此外，日本股市現時亦出現明顯分化，科技及AI相關企業持續受資金追捧，而傳統經濟相關板塊則受到消費疲弱所拖累。



*亞洲投資級別債券受存續期影響，美國長債孳息率料續區間波動*



美國國債孳息率近期持續波動，主因市場正重新評估短期及中長線的通脹與利率前景。美國4月份核心CPI高於市場預期，但主要是受到租金、機票及酒店價格上升所帶動，而非核心商品價格顯著回升。不過，市場未來仍將密切關注通脹的中長線走勢。現時市場已幾乎完全排除美聯儲今年減息的可能性，甚至開始反映明年有一定機會再度加息；另一方面，隨著Kevin Warsh即將接任美聯儲主席，其未來對利率政策的取態仍存在一定不確定性。



基金經理表示，存續期(duration)近期仍然是影響亞洲投資級別債券價格表現的主要因素。展望後市，預計美國長年期國債孳息率將維持區間波動，因市場將繼續在權衡通脹與利率前景，以及財政赤字持續擴大的因素之間作出評估。



*亞洲高收益債券需留意外圍風險，新興市場債券需求持續強勁*



在新債供應持續偏低下，亞洲高收益債券的信用息差仍遠低於歷史平均水平。隨著美伊停火後市場氣氛改善，投資者對高收益債券的需求亦維持強勁。不過，基金經理提醒，美國私人信貸及銀行貸款市場近期出現的潛在壓力，仍可能為美國高收益債券市場帶來違約率上升及信用息差擴闊的風險，並繼續成為亞洲高收益債券市場需要留意的外圍風險因素。



新興市場債券的信用息差目前仍然偏緊，但投資者需求持續強勁。拉丁美洲市場受惠於油價高企，主因區內大部分國家均屬原油出口國。隨著市場愈來愈預期高油價將維持較長時間，基金經理認為相關國家的宏觀環境有望持續改善，並同時受惠於原油及農產品出口所帶來的支持。



*金價暫維持區間波動，惟黃金需求有望持續上升*



短線而言，由於美元持續偏強，加上市場目前已幾乎排除美聯儲減息的可能性，金價暫時仍維持區間波動。不過，包括中國在內的大部分央行，仍持續增持黃金，以分散對美國國債的依賴。尤其是在中國方面，市場觀察到3月及4月份的黃金儲備均錄得顯著增加。基金經理認為，隨著「石油人民幣化(petro-yuan)」趨勢進一步加快，未來對黃金的需求亦有望持續上升；與此同時，機構投資者目前對黃金的整體配置仍然偏低，未來仍具進一步增持空間。



相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

《環富通基金頻道22日專訊》