《港滬深通》港股總市值47.1萬億元，滬深102.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(21日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2414 307 1704 41 2892 38 H股總數

(隻) 466 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17566 308 - - - - 總市值

(億元) 470401 753 538147 1015 486427 384 流通市值

(億元) - - 516597 711 415351 384 平均PE

(倍) 12.96 31.14 14.18 10.40 33.40 9.87 成交

百萬元 298671 2173375 1888854

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社22日專訊》