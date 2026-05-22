《神州頭條》財經報章頭版摘要：國常會推進全國統一大市場建設「組合拳」

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同巴基斯坦總統就中巴建交75周年互致賀電

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國家主席習近平21日同巴基斯坦總統扎爾達里互致賀電，慶祝兩國建交75周年。習近平指出，中國和巴基斯坦是山水相連、命運與共的好朋友和全天候戰略合作夥伴。建交75年來，無論國際形勢如何變化，中巴友誼始終堅如磐石、牢不可破。



護航民營經濟發展，國家發改委將完善公平競爭等政策

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國家發改委民營經濟發展局局長李慧在新聞發布會上表示，國家發改委將更好發揮促進民營經濟發展的統籌協調職能，組織開展好「法治護航民營經濟」行動方案中明確的18項具體舉措，完善相關政策舉措。



海關總署出台20項措施助力粵港澳大灣區建設

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《海關支持粵港澳大灣區建設若干措施》新聞發布會21日在廣州舉行。海關總署黨委委員、廣東分署主任張格萍在會上表示，海關總署在全面落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的基礎上，制定了《若干措施》，從5個方面提出20項具體舉措，為加快推動粵港澳大灣區建設注入新動能。





《上海證券報》



習近平同巴基斯坦總統就中巴建交75周年互致賀電

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國家主席習近平21日同巴基斯坦總統扎爾達里互致賀電，慶祝兩國建交75周年。



國常會部署，推進全國統一大市場建設「組合拳」將出

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5月21日召開的國務院常務會議，研究推進全國統一大市場建設有關工作。會議提出，要縱深推進相關制度建設，進一步完善產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用、市場退出等制度，做到有章可循、有法可依。



「十五五」長三角一體化發展施工圖來了

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5月20日至21日，2026年度長三角地區主要領導座談會在上海舉行。此次會議以「奮楫揚帆『十五五』，啟航開拓新征程」為主題，錨定一體化與高質量兩大關鍵詞，明確六大核心任務，為長三角「十五五」一體化發展繪就「施工圖」。





《證券時報》



習近平同巴基斯坦總統就中巴建交75周年互致賀電

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國家主席習近平21日同巴基斯坦總統扎爾達里互致賀電，慶祝兩國建交75周年。



文博會「含AI量」升級，AI+文化產業蛋糕愈做愈大

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5月21日，文博會正式開幕。在全球人工智能大潮之下，記者發現，文博會「含AI量」升級，AI元素已滲入展會各個角落，許多展品都深深烙上了AI的印記。隨著AI在文化產業應用場景的大力拓展，文化產業生產流程正被重塑，文化消費體驗也被不斷刷新。



307億元！規範涉企執法一年，給企業拿回真金白銀

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國新辦21日舉行新聞發布會，介紹規範涉企行政執法專項行動有關情況。經過為期一年的專項行動，「亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」、「違規異地執法和趨利性執法」等突出問題得到集中整治，全國共查糾涉企行政執法突出問題案件線索6.6萬多件，為企業挽回經濟損失307億元人民幣。