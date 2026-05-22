《鍾之日記》智譜靠譜，聯想走揚

5月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊據傳已完成協議的最終草案，美股隔晚收高。恒指今日高開逾250點，盤中聯想(00992)績後走強，AI大模型股炒上，午後大市升勢持續，恒指最多升346點，全日收報25606，升219點或0.9%，主板成交近2813億元。一周計，恒指則跌1.37%，連跌兩周。



*滬綜指升0.87%返四千一，本周跌0.5%*



滬深股市上日大跌後今日反彈，滬綜指收升0.87%重返四千一，報4112.9點，按周則跌0.54%，連挫兩周；今日深成指漲2.3%，創業板指揚2.84%；滬深兩市全日成交2.9萬億元人民幣，較上個交易日縮量約17%。盤面上看，培育鑽石及PCB概念全日強勢，兩者板塊漲幅均超6%。全球AI算力、芯片需求暴增，為相關產業鏈帶來支撐。下跌方面，電信運營商連挫三個交易日，餐飲、白酒等消費股亦見回調。



回顧一周，特朗普訪華落幕，內地公布更多中美經貿磋商細節，稱雙方原則同意討論各為300億美元規模產品對等降稅框架安排，雙方商定的彼此關注產品有望適用最惠國稅率甚至更低。「習特會」後，「習普會」緊接登場。周三（20日）中國國家主席習近平在北京與來訪的俄羅斯總統普京舉行會談，其後中俄簽署多項合作文件，雙方表示雙邊關係達到歷史高位，顯示兩國在地緣政治緊張加劇背景下繼續深化戰略協作。



近期中國外交動作頻密，在二季度經濟開局方面卻遭遇滑鐵盧。4月零售、工業和投資指標均不及預期，凸顯出口堅挺也難以抵消內需不足帶來的衝擊，經濟「外強內弱」態勢愈發明顯。分析指，經濟下行風險加大，倘若後續增長持續乏力，宏觀政策有望再度發力，7月底中央政治局會議是下一個重要政策觀察窗口。



*智譜稀宇科技大漲，預期納入科指*



成份股季檢今日收市後出爐，市場預期智譜(02513)和稀宇科技(MiniMax)(00100)有望納入恒生科技指數。智譜收彈27%，報1282元；稀宇科技漲15.9%，報768.5元。



根據快速納入規則，若加入指數，智譜可能最早6月8日符合港股通交易資格。而鑒於對擁有加權投票權公司的要求更為嚴格，MiniMax可能要到8月才獲有關資格。



彭博行業研究估計，智譜可能吸引510億至920億元的南向資金流入，而MiniMax則可能吸引高達470億元的資金流入。



彭博產業研究分析師表示，南向資金需求可能成為關鍵支撐，因A股純粹人工智能模型股份較少，內地投資者一般透過互聯互通持有香港主要科技公司約11%至20%股份，相信上述兩公司或可吸引類似規模資金流入。



另外，智譜宣布面向部分企業客戶開放GLM-5.1高速版API，模型輸出速度達每秒400 tokens，刷新全球大模型廠商API速度上限。公司稱，實測數據顯示，高速版能力突出，代碼生成效率提升約10倍，可同步理解工程上下文並輸出方案；3D場景建模可實現文字輸入與場景即時聯動；還能即時生成匹配需求的工具與交互，具備新型作業系統雛形。而今次發布的高速版亦毋須為回應速度犧牲模型質量，可實現「即問即答」，改變傳統模型多輪調用耗時久的痛點。



智譜稱，未來將持續優化推理引擎，擴大高速服務覆蓋，為企業提供低延遲、高智能的生產級AI能力，鞏固國產大模型在全球技術前沿的領先地位。



*聯想績後揚近20%，全年收入突破800億美元*



在業績刺激下，聯想集團(00992)股價大幅上漲，盤中最高觸及15.82元創歷史新高，最終收升19.77%，報15.75元。



根據聯想最新發布的財報，截至2026年3月31日的2025/26財年全年收入同比增長20%至831億美元，經調整後淨利潤同比增長42%至20億美元，增速達收入增速的2倍。其中第四財季（2026年1-3月）收入同比增長27%至216億美元，創季度歷史新高，也是過去五年最高單季增速；經調整後淨利潤為5.59億美元，同比增長101%。



聯想在財報中多次提到人工智能對業績的驅動。全年AI相關收入同比增長105%，佔集團總收入33%。第四財季AI相關收入同比增長84%，佔比提升至38%。其中，AI設備與AI服務收入均實現三位數同比增長，AI服務器收入錄得高雙位數增長。



花旗發報告指，聯想收入增長較該行預測高出19%，毛利率亦較該行預測高1.5個百分點，主要受惠於更好的產品組合及ISG毛利率轉正。該行認為聯想近期股價強勢已反映市場對其業績有正面預期，將維持買入評級，目標價12.6元，聯想股價目前已超過該行所定目標價。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。