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AH股新聞

22/05/2026 10:02

小米發布YU7 GT售38.99萬元，屬「跑車級SUV」馬力超千匹

　　在昨晚舉行的小米人車家全生態新品發布會上，小米YU7 GT正式發布。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍表示，這款新車是一款「原汁原味純血GT+跑車級SUV」，為時代精英設計，定價為38.99萬元（人民幣．下同），可選34000元（限時優惠價14000元）的GT運動套裝，「大滿配」42.99萬元。

　　小米YU7 GT搭載新一代超級電機V8sEVO，基於V8s全面強化迭代：最高轉速提升至28000rpm；自研碳化硅功率模塊，功率提升5.9%；超薄0.15mm定轉子硅鋼片，效率高達98.38%。

　　具體規格上，新車最大馬力1003匹、峰值功率738kW、CLTC續航705km，零百加速2.92秒，最高時速300km/h。其搭載101.7kWh三元鋰電池，基於897V碳化硅高壓平台，15分鐘充電最長可補能570km。

*雷軍：未來五年至少投入2000億做研發*

　　雷軍在發布會後接受內媒採訪時表示，「小米還要下決心，在未來五年裏面繼續放大研發投入，我們的目標是至少投2000億以上。我相信這筆錢下去以後，小米還會在更多的領域有創新、有突破，產品愈來愈好愈來愈多」。
《經濟通通訊社22日專訊》

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