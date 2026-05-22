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22/05/2026 11:34

【ＡＩ】發改委：出台配套文件加快人工智能落地，加快建設具身智能訓練基礎設施

　　國家發改委新聞發言人李超今日在新聞發布會上表示，近期國家發改委正在謀劃出台加快人工智能落地的配套文件，進一步加大要素保障。同時，還將持續推動央國企開放高價值的應用場景，面向各個行業和領域、各個地方，打造人工智能標桿應用，加快引導人工智能融入生產、經營、管理等各方面和各環節。

*加快建設具身智能方向應用中試基地*

　　另外，李超表示，國家發改委將按照「十五五」規劃部署要求，以具身智能關鍵基礎設施建設為抓手，全面推進具身智能領域高質量發展。一方面，加快具身智能訓練基礎設施建設，更好支撐具身數據採集和「大小腦」模型訓練，提升具身智能在不同場景中的通用能力，讓機器人不僅能上賽場，還能「進工廠、進商場、進家庭」，加快融入各行各業。另一方面，加快具身智能方向應用中試基地建設，健全完善具身智能軟硬件生態，加強與訓練基礎設施的協同聯動，加速面向應用落地的技術創新。

*指導國產大模型加大力度適配國產算力芯片*

　　李超還指出，人工智能領域核心技術和應用需求都呈現快速增長態勢，要始終堅持系統布局、分業施策、開放共享、安全可控，推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，指導國產大模型加大力度適配國產算力芯片，在保持快速發展的同時，確保自主可控、向善發展、行穩致遠，讓全體人民共享人工智能發展成果，這也是中國人工智能發展的一大突出特徵。
《經濟通通訊社22日專訊》

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