《Ａ股行情》滬指半日收升0.47%，創業板指揚1.9%，金剛石概念領漲大市

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A股三大指數集體拉升，滬綜指半日收高0.47%報4096.24點，深成指亦升1.39%，創業板指漲1.91%；量能明顯萎縮，滬深兩市上午成交額17776億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減少3244億元或15%。



從板塊來看，培育金剛石概念領漲大市，上午整體漲6.5%，四方達(深:300179)、黃河旋風(滬:600172)紛紛升停封板。隨著算力芯片需求迅猛增長，對大型服務器的散熱需求和強度也愈來愈高，金剛石卓越的導熱性引起業內關注。分析師稱，2025年到2026年金剛石散熱片市場空間約為10億元級別。作為半導體賽道成長速度最快的新材料，估值水平有望達到50倍以上甚至更高水平。



此外，PCB(印刷電路板)概念集體走強，方邦股份(滬:688020)及強達電路(深:301628)升20%漲停。英偉達下一代AI服務器機架的價格，正在快速飆升。據摩根士丹利分析師22日發布的報告，英偉達即將推出的Vera Rubin(VR200)機架，從ODM(原始設計製造商)處採購的價格約為780萬美元，較當前GB300 Blackwell機架幾乎翻倍。該行供應鏈調查顯示，漲價是全面性的，PCB成本增加233%。



下跌方面，白酒股陷入調整，皇台酒業(深:000995)挫逾8%，金徽酒(滬:603919)跌4.8%。至於券商股繼昨日衝高回落，今日仍延續頹勢，上午指數跌1.5%。

《經濟通通訊社22日專訊》