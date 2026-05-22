《Ａ股行情》滬綜指收升0.87%返四千一，本周仍跌0.5%連挫兩周

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滬深股市上日大跌後今日反彈，滬綜指全日升0.87%重返四千一關，收報4112.9點，按周則跌0.54%，連挫兩周；今日深成指漲2.3%，創業板指揚2.84%；滬深兩市全日成交2.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5783億元或約17%。



盤面上看，培育鑽石及PCB概念全日強勢，兩者板塊漲幅均超6%。全球AI算力、芯片需求暴增，為相關產業鏈帶來支撐。有券商人士表示，目前科技股感覺估值比較高，未來存在一定的下行風險，但整個政策焦點還是會在這個板塊上，相對比較看好。下跌方面，電信運營商連挫三個交易日，餐飲、白酒等消費股亦見回調。



回顧一周，特朗普訪華落幕，內地公布更多中美經貿磋商細節，稱雙方原則同意討論各為300億美元規模產品對等降稅框架安排，雙方商定的彼此關注產品有望適用最惠國稅率甚至更低。「習特會」後，「習普會」緊接登場。周三（20日）中國國家主席習近平在北京與來訪的俄羅斯總統普京舉行會談，其後中俄簽署多項合作文件，雙方表示雙邊關係達到歷史高位，顯示兩國在地緣政治緊張加劇背景下繼續深化戰略協作。



近期中國外交動作頻密，在二季度經濟開局方面卻遭遇滑鐵盧。4月零售、工業和投資指標均不及預期，凸顯出口堅挺也難以抵消內需不足帶來的衝擊，經濟「外強內弱」態勢愈發明顯。分析指，經濟下行風險加大，倘若後續增長持續乏力，宏觀政策有望再度發力，7月底中央政治局會議是下一個重要政策觀察窗口。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4845.10 +1.30 上證指數 4112.90 +0.87 12858.50 深證成指 15597.30 +2.30 16174.70 創業板指 3938.50 +2.84 科創50 1790.77 +1.51 B股指數 279.19 +0.76 1.36 深證B指 1140.35 0.00 1.36

《經濟通通訊社22日專訊》