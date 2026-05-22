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AH股新聞

22/05/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.87%返四千一，本周仍跌0.5%連挫兩周

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收報4112.9點，日升0.87%，周跌0.54%
▷ 滬深兩市成交額2.9萬億元，較上日縮量17%
▷ 培育鑽石、PCB板塊漲超6%，電信運營股連跌3日

　　滬深股市上日大跌後今日反彈，滬綜指全日升0.87%重返四千一關，收報4112.9點，按周則跌0.54%，連挫兩周；今日深成指漲2.3%，創業板指揚2.84%；滬深兩市全日成交2.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5783億元或約17%。

　　盤面上看，培育鑽石及PCB概念全日強勢，兩者板塊漲幅均超6%。全球AI算力、芯片需求暴增，為相關產業鏈帶來支撐。有券商人士表示，目前科技股感覺估值比較高，未來存在一定的下行風險，但整個政策焦點還是會在這個板塊上，相對比較看好。下跌方面，電信運營商連挫三個交易日，餐飲、白酒等消費股亦見回調。

　　回顧一周，特朗普訪華落幕，內地公布更多中美經貿磋商細節，稱雙方原則同意討論各為300億美元規模產品對等降稅框架安排，雙方商定的彼此關注產品有望適用最惠國稅率甚至更低。「習特會」後，「習普會」緊接登場。周三（20日）中國國家主席習近平在北京與來訪的俄羅斯總統普京舉行會談，其後中俄簽署多項合作文件，雙方表示雙邊關係達到歷史高位，顯示兩國在地緣政治緊張加劇背景下繼續深化戰略協作。

　　近期中國外交動作頻密，在二季度經濟開局方面卻遭遇滑鐵盧。4月零售、工業和投資指標均不及預期，凸顯出口堅挺也難以抵消內需不足帶來的衝擊，經濟「外強內弱」態勢愈發明顯。分析指，經濟下行風險加大，倘若後續增長持續乏力，宏觀政策有望再度發力，7月底中央政治局會議是下一個重要政策觀察窗口。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004845.10+1.30　
上證指數4112.90+0.8712858.50
深證成指15597.30+2.3016174.70
創業板指3938.50+2.84　
科創501790.77+1.51　
B股指數279.19+0.761.36
深證B指1140.350.001.36

《經濟通通訊社22日專訊》

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