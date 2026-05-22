【人行操作】人行1530億逆回購利率持平，全周放水3015億

人民銀行公布，今日進行1530億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有5億元逆回購到期，即今日淨投放1525億元。
人行本周共進行3045億元逆回購，對沖本周到期30億元，即人行本周共放水3015億元。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/05/2026 09:28
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人行本周共進行3045億元逆回購，對沖本周到期30億元，即人行本周共放水3015億元。
《經濟通通訊社22日專訊》
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