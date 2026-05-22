京東宣布推出JD SPACE京東天地，9月起陸續於宿遷、北京等地落成

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京東(09618)旗下微信公眾號「京東黑板報」今日發文宣布，京東近日正式推出全新複合商業空間--JD SPACE京東天地。從2026年9月開始，JD SPACE將陸續在宿遷、北京、深圳、上海等地落成，選址毗鄰城市京東職場，以職場生態為原點輻射周邊社區與城市人群，激發職住一體的消費需求。



*將落成全球首家京東美妝集合店等，接入京東秒送服務*



據介紹，JD SPACE以京東超級供應鏈能力為支撐，進一步擴大自營生態圈，將聚合京東101HOME、京東全球購、京東醫美等自營店，並落成全球首家京東美妝集合店、京東戶外運動集合店、京東酒世界超級體驗店、京東高端音頻相機遊戲集合店和京東樂器旗艦店。同時，JD SPACE面向全品類品牌開放，引入品牌概念店、旗艦店等特色首店。



此外，依托京東大數據運營能力，JD SPACE將自營生態和品牌生態深度融合，同時接入京東秒送服務，為消費者構建「線下體驗、線上復購、即時履約、全域運營」全渠道體驗閉環。



JD SPACE並將在京東美術館、京東書店及京東樂器旗艦店等文化藝術空間的加持下，推出包括藝術展覽、品牌快閃、運動社群等一系列多元輕量化的文化活動，重塑「消費」與「體驗」的邊界。



首個JD SPACE宿遷京東天地將於今年9月亮相，落地華東首家京東家居館和京東京造門店、宿遷首家七鮮超市，並接入京東秒送服務，以首店矩陣升級區域品質消費體驗，推動區域消費提質升級。

《經濟通通訊社22日專訊》