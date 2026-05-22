《中國要聞》發改委：「六張網」及低空、AI等基建均能深掘內需潛力，可有效擴投資、穩增長

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近期中央政治局會議、國常會等重磅會議都點名「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網），國家發改委政策研究室副主任李超今日在發改委例行記者會上表示，「六張網」以及綜合立體交通設施、低空基礎設施、「人工智能+」等基礎設施、教育醫療等公共服務設施、消費基礎設施等五個領域的基礎設施建設，均存在較大投資空間，它們共同構成了中國推進現代化建設的「硬支撐」，有很強的牽引性和撬動性，「從當前看，是深入挖掘內需潛力的有力抓手，可以有效擴投資、穩增長；從長遠看，是推動供需協同、聯動升級的重要突破口，可以有力支撐產業發展、服務百姓生活、強化安全保障」。



李超又指，「六張網」等各類基礎設施不僅能單獨成網，而且能夠發揮「1+1>2」的作用。以地下管網為例，截至2025年底，中國已建成管網總長度近390萬公里，規模位居世界首位，但目前中國地下管網還存在一些空白區，例如部分老化管網亟須更新，管網智能化水平仍然較低，城市排水能力不足、供水漏損、供熱低效等問題依然比較突出。「十五五」時期，預計將投資約5萬億元人民幣，建設改造燃氣、供排水、供熱等管網約77萬公里，加快補齊城市地下管網建設的薄弱環節，提升城市基礎設施安全韌性。



*加緊出台規劃和實施方案，進一步統籌六張網建設內容*



發改委將切實發揮牽頭部門職責，重點推進三方面工作。一是抓緊出台相關規劃和實施方案，進一步統籌「六張網」建設內容，明確各領域投資重點，將目標任務分解到年度，明確時間和進度安排。二是加大力度推進重大項目建設，健全「實施一批、前期一批、儲備一批、謀劃一批」的動態推進機制，堅持質效並重，加快轉化實施，推動形成更多實物工作量。三是強化資金要素保障，統籌用好各類政府資金和新型政策性金融工具，激發民間投資活力，加強土地、環評等要素保障，不斷釋放重大基礎設施網絡的投資潛力。



《經濟通通訊社22日專訊》