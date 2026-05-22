《提振消費》深圳：對購買智能家居產品補貼15%，每人每件最高1500元

深圳市商務局發布關於開展深圳市2026年智能家居（含適老化家居產品）和其他智能產品購新補貼工作的公告。公告顯示，補貼範圍為：智能家居產品（含適老化家居產品，包括智能床（含床墊）、適老化輔助器械（含電動輪椅、外骨骼）；其他智能產品，包括智能顯示屏（含投影儀）、掃地機器人（含洗地機）、數碼相機（含運動相機）、智能馬桶（含馬桶蓋）。



補貼標準方面，個人消費者購買符合條件產品，按照扣除各環節優惠後最終銷售價格的15%給予補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過1500元人民幣。商品須具有統一國標13位商品編碼，其中有能效或水效標識的，須為中國能效或水效標識1級且已在能效或水效標識網備案。



本次補貼實行「即買即享」，消費者根據個人需求領取補貼資格，通過線上線下活動平台支付貨款時直接抵扣現金、立享補貼。消費者通過參與活動的電商平台，或者前往線下門店通過雲閃付、微信活動平台進行實名認證、領取補貼資格，購買符合條件的產品。



實施時間為從補貼活動上線起至2026年12月31日，申請補貼的支付日期和銷售發票載明的開票日期均應在活動實施期間內。按照「總額控制、先到先得、用完即止」原則，可根據補貼資金預算使用情況適時發布公告截止活動。

《經濟通通訊社22日專訊》