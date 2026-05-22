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22/05/2026 15:30

《中國要聞》王毅下周赴美主持聯合國安理會高級別會議，隨後訪問加拿大

　　中國外交部發言人宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於5月26日（下周二）舉辦安理會高級別會議，主題為「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」。中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持會議。在紐約期間，王毅外長還將出席將於5月28日舉行的「全球治理之友小組」會議，並同聯合國秘書長及有關國家外長等舉行會見。

*時隔10年中國外長再訪加國*

　　此外，應加拿大外長阿南德邀請，王毅外長將於5月28日至30日（下四至六）訪問加拿大。外交部發言人郭嘉昆指，當前中加關係實現轉圜並持續向好發展，雙方正推動構建新型戰略夥伴關係。王毅此訪將是中國外長時隔10年再次應邀訪加，對鞏固中加關係轉圜向好勢頭具有重要意義。

　　郭嘉昆介紹，訪問期間，王毅將同加方就推進落實兩國領導人重要共識和卡尼總理今年1月訪華成果，推動構建真正富有成效的中加新型戰略夥伴關係，以及就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。中方期待通過此訪同加方增進政治互信，拓展互利合作，妥善管控分歧，推動中加關係在健康穩定可持續的軌道上繼續向前發展。
《經濟通通訊社22日專訊》

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