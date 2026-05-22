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22/05/2026 08:47

申萬宏源(06806)發行科創公司債券籌獲50億人幣，票息最低1.59%

　　申萬宏源(06806)(深:000166)公布，有關申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期），債券發行規模50億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，債券其中品種一發行規模15億元，期限2年，票面利率1.59%；品種二發行規模35億元，期限3年，票面利率1.68%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社22日專訊》

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