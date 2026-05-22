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22/05/2026 08:16

東方航空(00670)控股股東東航集團累斥10億人幣增持2.3億A股

　　東方航空(00670)(滬:600115)公布，控股股東中國東航集團增持計劃昨天完畢，累斥9.998億元人民幣增持約2.3億股A股，佔1.04%股權。

　　該集團指，中國東航集團持股由54.76%升至55.8%。增持計劃不會導致該集團不符合股票上市條件，亦不會導致控股股東及實際控制人發生變化。
《經濟通通訊社22日專訊》

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