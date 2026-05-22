《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(21日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|4770.97
|中微公司
|(688012)
|3909.89
|兆易創新
|(603986)
|2764.81
|寒武紀
|(688256)
|2693.78
|長電科技
|(600584)
|2615.73
|拓荊科技
|(688072)
|2132.41
|海光信息
|(688041)
|1744.47
|生益科技
|(600183)
|1681.02
|藥明康德
|(603259)
|1604.01
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1544.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5371.57
|新易盛
|(300502)
|4687.79
|寧德時代
|(300750)
|4491.15
|北方華創
|(002371)
|4001.02
|陽光電源
|(300274)
|3111.05
|光迅科技
|(002281)
|2594.66
|立訊精密
|(002475)
|2315.17
|東山精密
|(002384)
|2259.89
|通富微電
|(002156)
|2226.35
|長川科技
|(300604)
|2112.05
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
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