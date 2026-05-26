沃爾核材(09981)(深:002130)積極關注電子通信及新能源電力產業鏈併購機會

沃爾核材(09981)(深:002130)公布，在上周四（21日）至上周五（22日）舉行投資者關係活動，被問及目前是否會考慮相關產業的收併購機會，該集團指，以電子通信及新能源電力為主業發展方向，密切跟蹤行業技術演進與市場趨勢，積極關注產業鏈的併購機會。但鑑於併購事項涉及較為複雜的程序，將在綜合評估戰略規劃、行業發展前景、業務協同效應及成本等因素後作決策。



該集團指，控股子公司上海科特擬申請在北京證券交易所掛牌上市，主要基於集團整體戰略布局而，依托資本市場平台拓寬其融資渠道、增強資金實力，以支持上海科特研發創新和業務發展。上市完成後，該集團仍保持對上海科特的控股股東地位。



*開發新興重點行業需求*



此外，該集團指，未來將持續圍繞4個業務方向，聚焦數據中心、新能源汽車及機器人等應用領域的核心產品，其中在電子材料業務方面，挖掘現有客戶延伸需求，開發新能源汽車、儲能、醫療和低空飛行等新興重點行業的增量需求。在通信線纜業務方面，面對下游市場需求的快速發展，該集團將加快產品的創新發展和迭代升級。



該集團指，新能源汽車業務方面，將持續聚焦研發投入和產品迭代，鞏固國內直流槍市場優勢，推進大功率液冷充電槍等研發，而在電力產品業務，推進智能化產品進程，致力於高電壓等級及多功能的電纜附件開發，布局海外市場。

《經濟通通訊社26日專訊》