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26/05/2026 09:10

交通銀行(03328)發行資本債券籌獲400億人幣，票息1.94%，補充其他一級資本

　　交通銀行(03328)(滬:601328)公布，經相關監管機構批准，在全國銀行間債券市場發行2026年第一期無固定期限資本債券（債券通），已於昨日發行完畢，債券發行規模為400億元人民幣。

　　該集團指，債券前5年票面利率為1.94%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日，附發行人有條件贖回權。債券募集資金在扣除發行費用後，將用於補充其他一級資本。
《經濟通通訊社26日專訊》

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