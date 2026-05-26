《駐京專電》習近平同塞爾維亞總統會談：推動全面戰略夥伴關係邁向新高度

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國家主席習近平25日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。習近平指出，雙方要加強交往、鞏固互信、深化合作、相互支持，攜手走出一條命運與共、共同繁榮的光明大道，推動中塞全面戰略夥伴關係邁向新高度。



*雙方要加大布局人工智能、數字經濟等新興領域合作*



習近平強調，中塞鐵桿友誼獨樹一幟，具有深厚的歷史邏輯和現實基礎。雙方要繼續堅定相互支持。中方支持塞方堅持走符合自身國情的發展道路，願同塞方加強治國理政經驗交流。中國「十五五」規劃全面布局高質量發展目標，雙方要加強發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」中期行動計劃，持續推進交通和能源基礎設施等領域合作。面對新的科技革命和產業變革浪潮，雙方要加大布局人工智能、數字經濟、綠色能源、先進製造等新興領域合作，開拓新增長點。



武契奇表示，塞方高度重視發展對華關係，毫不動搖堅定支持中國核心利益。期待同中方一道，深化高質量共建「一帶一路」合作，推進重大項目建設，密切人文交流，推動兩國關係取得更多實實在在的成果。



會談後，兩國元首共同見證簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域20多項合作文件。雙方發表《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於持續推進構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》和《中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於共同推動落實四大全球倡議的聯合聲明》。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》