  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

26/05/2026 08:41

《駐京專電》習近平會見巴基斯坦總理：保持密切溝通，共同反對單邊主義

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平25日北京會見巴基斯坦總理夏巴茲
▷ 雙方同意反對單邊主義及推進多極化
▷ 將深化農業、人工智能等領域合作

　　國家主席習近平25日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的巴基斯坦總理夏巴茲。習近平表示，雙方要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，讓兩國全天候合作取得更多成果。雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

*深化農業、產業、人工智能、人才培養等全方位合作*

　　習近平強調，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願同巴方保持高層交往，加強戰略溝通，把握兩國關係正確發展方向。雙方要扎實推進構建中巴命運共同體行動計劃，統籌重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，深化農業、產業、人工智能、人才培養等全方位合作。雙方要開展更高水平、更廣領域安全合作，共同維護地區和平穩定。中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。

*夏巴茲：感謝中方支持巴方斡旋美伊談判*

　　夏巴茲表示，巴方堅定奉行一個中國原則，在所有涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，永遠做中國的好朋友、好夥伴。巴方願同中方共同慶祝建交75周年，學習中國治國理政經驗，深化「一帶一路」合作，推進中巴經濟走廊建設，讓巴中關係不斷向前發展，造福兩國人民。感謝中方支持巴方斡旋美伊談判。習近平主席就中東局勢提出的四點主張是實現和平的指導性方案。巴方願同中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰26/05/2026 08:52  《Ａ場新股》宇樹科技科創板IPO將於6月1日上會，勢成A場「具身智能第一股」

下一篇新聞︰26/05/2026 08:38  《駐京專電》習近平同塞爾維亞總統會談：推動全面戰略夥伴關係邁向新高度

其他
More

26/05/2026 08:56  《中日關係》外交部：禁對日本出口兩用物項是要制止「再軍事化」和擁核企圖

26/05/2026 08:36  【聚焦數據】中國首4月FDI同比降幅擴至10.3%，4月環比降近六成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

22/05/2026 10:38

大國博弈

中東戰火 | 伊朗傳媒：美伊在巴基斯坦調解下繼續對話

22/05/2026 09:26

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區