《駐京專電》習近平會見巴基斯坦總理：保持密切溝通，共同反對單邊主義

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國家主席習近平25日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的巴基斯坦總理夏巴茲。習近平表示，雙方要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，讓兩國全天候合作取得更多成果。雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



*深化農業、產業、人工智能、人才培養等全方位合作*



習近平強調，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願同巴方保持高層交往，加強戰略溝通，把握兩國關係正確發展方向。雙方要扎實推進構建中巴命運共同體行動計劃，統籌重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，深化農業、產業、人工智能、人才培養等全方位合作。雙方要開展更高水平、更廣領域安全合作，共同維護地區和平穩定。中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。



*夏巴茲：感謝中方支持巴方斡旋美伊談判*



夏巴茲表示，巴方堅定奉行一個中國原則，在所有涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，永遠做中國的好朋友、好夥伴。巴方願同中方共同慶祝建交75周年，學習中國治國理政經驗，深化「一帶一路」合作，推進中巴經濟走廊建設，讓巴中關係不斷向前發展，造福兩國人民。感謝中方支持巴方斡旋美伊談判。習近平主席就中東局勢提出的四點主張是實現和平的指導性方案。巴方願同中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》