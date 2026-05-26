《駐京專電》王毅分別同新加坡外長維文、巴基斯坦國防軍司令穆尼爾會談

中國外交部長王毅25日在北京分別同新加坡外長維文、巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾會談會見。穆尼爾介紹斡旋美伊戰事，指協議已接近達成。



*王毅:中方讚賞並支持巴方所做努力*



會見穆尼爾時，王毅歡迎穆尼爾元帥同夏巴茲總理聯袂訪華，表示無論國際地區形勢如何變化，中巴友誼始終堅如磐石、牢不可破。相信巴基斯坦軍方將為深化中巴傳統友誼和命運共同體建設作出新的貢獻。



穆尼爾表示，巴軍方將繼續全力推動構建巴中命運共同體和中巴經濟走廊建設。穆尼爾介紹了斡旋美伊戰事的最新情況，表示協議已接近達成。王毅表示中方讚賞並支持巴方所做努力。



*中方期待新方為促進中國東盟合作繼續發揮積極作用*



在同維文會談時，王毅表示，在兩國領導人戰略引領下，中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係保持良好勢頭。中新都是世界的穩定因素，應共同應對當前層出不窮的全球挑戰，維護好地區和平穩定大局。維護全球產業鏈供應鏈安全和海上航行暢通是世界各國共同願望，中方願繼續為此作出努力。中方期待新方為促進中國東盟合作繼續發揮積極作用。



維文說，新方恪守一個中國政策。新加坡支持馬六甲海峽和其他國際航道自由通行。新方願推動中國東盟全面戰略夥伴關係取得更大進展。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》