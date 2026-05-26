《駐京專電》第七屆跨國公司領導人青島峰會6月15日至17日青島舉行

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國新辦今日就2026年跨國公司領導人青島峰會情況舉行發布會，商務部副部長鄢東在會上表示，由商務部和山東省政府共同主辦的第七屆跨國公司領導人青島峰會將於6月15日至17日在青島舉行。



*全面宣介「十五五」開放政策、市場機遇與創新空間*



鄢東表示，今年是「十五五」開局之年，本屆峰會是面向跨國公司的重大機制性活動，峰會將圍繞「攜手『十五五』向新向未來」這一主題，設置開幕式、跨國公司高質量發展論壇及一系列平行論壇等活動，還將繼續發布《跨國公司在中國》研究報告，全面宣介中國「十五五」開放政策、市場機遇與創新空間，推動跨國公司深度融入中國產業鏈供應鏈創新鏈，共享中國大市場紅利、共享創新發展成果、共享制度型開放紅利。



他指出，今年1至4月，全國新設立外商投資企業超過2萬家，同比增長6.8%，其中已有3000餘家外資企業追加投資；高技術產業實際使用外資達到1163.3億元人民幣，同比增長20.3%。多家外國商會的最新調查顯示，眾多跨國公司都計劃增加在華投資。這些情況充分說明，中國不僅是全球經濟的「穩定器」，更是跨國公司面向未來布局的「必選地」。



*435人確認參會，其中355人來自境外跨國公司*



山東省副省長溫暖表示，峰會主題注重延續與創新並重。本屆峰會在繼續聚焦「跨國公司與中國」這一核心主題基礎上，緊扣「十五五」時期開放合作新形勢，將主題定為「攜手『十五五』向新向未來」。到目前為止，確認參會企業嘉賓435人。其中，境外跨國公司355人，來自東盟、歐盟、韓國等36個國家和地區；境內企業80人，主要是世界500強企業和行業領軍企業領導人。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》