《駐京專電》商務部：吸引更多跨國公司把研發和高端製造環節放在中國

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國新辦今日舉行新聞發布會，介紹2026年跨國公司領導人青島峰會有關情況。商務部副部長鄢東介紹在「十五五」期間支持外資企業投資中國、深耕中國的舉措，包括有序擴大電信、互聯網、教育、文化、醫療等服務業領域自主開放，並提出要吸引更多跨國公司將研發和高端製造環節放在中國。



*實施增值電信、生物技術、外商獨資醫院等開放試點*



一是深化服務業開放，拓寬外資「新空間」。隨著中國製造業領域外資准入限制全面「清零」，下一步，將完善跨境服務貿易負面清單管理制度，有序擴大電信、互聯網、教育、文化、醫療等服務業領域自主開放，穩妥實施增值電信、生物技術、外商獨資醫院等開放試點，支持服務業外資企業延伸價值鏈，並在已開放的領域保障外商投資「既准入又准營」。將持續深化國家服務業擴大開放綜合試點示範，統籌布局建設國家服務貿易創新發展示範區、國家數字貿易示範區等平台，與外資企業共享服務業發展紅利。



二是對接高標準，構建制度型開放「新框架」。將主動對接國際高標準經貿規則，在知識產權保護、政府採購、公平競爭等領域加快制度和監管體系改革，為外資企業提供更加穩定、透明、可預期的制度保障。同時，將全面實施自貿試驗區提升戰略，圍繞服務貿易、綠色貿易、數字貿易，試點一批有利於新業態、新模式發展的制度創新舉措。



*為外資企業向高端、新興領域拓展提供政策支持*



三是優化投向結構，激活外資「新動能」。出台並施行了2025年版《鼓勵外商投資產業目錄》，淨增加了205條鼓勵類目錄，重點是在先進製造、現代服務、高新技術、節能環保等領域，為外資企業向高端、新興領域拓展提供政策支持。下一步，將吸引更多跨國公司將研發和高端製造環節放在中國，讓外商在華投資結構更優、創新動能更強。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》