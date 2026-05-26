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AH股新聞

26/05/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)4076.28
寒武紀(688256)3612.65
兆易創新(603986)3372.91
海光信息(688041)2657.25
紫金礦業(601899)2066.80
中微公司(688012)2065.65
生益科技(600183)2051.34
長電科技(600584)1999.04
工業富聯(601138)1938.12
貴州茅台(600519)1692.63
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6363.69
新易盛(300502)5784.82
中際旭創(300308)4980.27
陽光電源(300274)3418.79
京東方A(000725)3166.38
北方華創(002371)3038.43
天孚通信(300394)2805.75
東山精密(002384)2711.29
立訊精密(002475)2492.35
滬電股份(002463)2464.06

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

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