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AH股新聞

26/05/2026 08:09

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2026年1-3月及2025年主要數據一覽：　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2026年第一季+5.0334193
    
 2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年4月+1.2 
(CPI)1-4月+0.9 
工業生產者出廠價格4月+2.8 
(PPI)1-4月+0.2 
社會消費品零售總額1-4月+1.9164941
城鎮固定資產投資1-4月-1.6141293
工業增加值1-4月+5.6 
貨幣供應　M24月底+8.6 
人民幣新增貸款4月 -100
 1-4月 85900
外匯儲備4月底 34105億美元
出口4月+14.13594.4億美元
 1-4月+14.513368.8億美元
進口4月+25.32746.2億美元
 1-4月+23.69891.9億美元
外貿1-4月順差3477億美元
FDI1-4月-10.32876.9
製造業採購經理指數4月50.3按月降0.1個百分點

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