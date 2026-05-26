《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同塞爾維亞總統武契奇會談

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同塞爾維亞總統武契奇會談

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5月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。習近平指出，雙方要加強交往、鞏固互信、深化合作、相互支持，攜手走出一條命運與共、共同繁榮的光明大道，推動中塞全面戰略夥伴關係邁向新高度。



習近平會見巴基斯坦總理夏巴茲

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5月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的巴基斯坦總理夏巴茲。習近平表示，無論國際形勢如何變化，中方始終將發展中巴關係置於周邊外交的優先方向。雙方要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，讓兩國全天候合作取得更多成果。



上市公司治理結構持續優化，中長期激勵全面鋪開

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2025年5月26日，《中共中央辦公廳，國務院辦公廳關於完善中國特色現代企業制度的意見》對外公布。一年來，監管部門持續深化公司治理監管約束，上市公司正朝著治理規范、回報穩定、創新活躍的方向不斷邁進，中國特色現代企業制度建設正在資本市場落地生根、開花結果。



《上海證券報》



習近平同塞爾維亞總統武契奇會談

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5月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。



央行加碼呵護流動性，資金面將回歸均衡偏鬆

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近期，央行公開市場操作持續加碼。5月25日，央行開展2580億元7天期逆回購操作，單日淨投放3570億元。不過，資金面並未明顯轉鬆，DR007早盤一度升至1.4038%。多位機構人士認為，央行呵護態度明確，流動性大幅收緊概率較低，資金面或由此前「超寬鬆」回歸「均衡偏鬆」狀態。



韜（τ）定律「橫空出世」：定義了甚麼，定向了甚麼

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5月25日，在電氣電子工程師學會(IEEE)舉辦的國際電路系統研討會（ISCAS，2026）上，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波作了題為「半導體新路徑探索與實踐」的主旨演講，提出指導半導體產業發展的新原則--韜（τ）定律。



《證券時報》



習近平同塞爾維亞總統武契奇會談

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5月25日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇舉行會談。



廣東首隻永續經營千億戰新基金，來了！

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5月25日，廣東省戰略性新興產業投資引導基金正式啟動。作為廣東首隻永續經營的公司制省級政府投資基金，該基金首期註冊規模500億元，計劃總規模1000億元，將直擊硬科技投資「短錢長投」痛點，為廣東戰略性新興產業注入長期資本活水。



會計所「重財報、輕內控」，上市公司審計模式「合久宜分」

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因內控問題遭監管責令改正，近日，愛科賽博聘請獨立第三方會計師事務所對公司開展專項內控核查。分開審計雖會在短期內抬升審計成本，但通過適度增加審計投入，換取真實公允、合規可靠的高質量審計意見，既能築牢企業自身經營根基，也能維護投資者權益與市場信心。