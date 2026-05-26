《鍾之日記》芯片股走強，美團四連跌

5月26日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



過去周末中東局勢降溫，美股假期休市前造好。港股長假期後復市，恒指高開後表現反覆，盤中芯片股衝高，聯想(00992)再度飆升並創歷史新高。恒生指數全日收報25599.45點，跌6點或0.03%，主板成交逾3594億元。



*滬綜指收跌0.17%，黃金概念股拉升，算力租賃走低*



滬深股市今日震盪調整，滬綜指收跌0.17%報4145.37點，深成指及創業板指尾盤翻紅，分別收升0.12%及0.54%。滬深兩市全日成交3.24萬億元人民幣，較上個交易日放量380億元人民幣或1.2%。



盤面上，算力租賃、AI模型概念走低，大位科技(滬:600589)跌停，行雲科技 (深:300209)收挫超11%。DeepSeek-V4-Pro模型API價格永久降價至原定價格的四分之一，彭博分析指出，DeepSeek大幅調低收費勢將令AI行業競爭白熱化。



半導體板塊上日衝高後今日回調，尾盤跌幅有所收窄。存儲芯片概念震盪走弱，大普微 (深:301666)、同有科技(深:300302)紛紛下挫。中信證券研報指出，華為提出「韜（τ）定律」，將帶來晶體管、電路、芯片、系統四個層面的深刻變化，中國半導體產業有望迎來換道加速發展機會。



有色金屬板塊盤中走強，中國鋁業(02600)(滬:601600)A股漲停，全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於6月宣布出口管控措施，以提振鋁生產原料礦石的價格；黃金概念尾盤拉升，招金黃金(深:000506)漲停，機構普遍認為，儘管短期金價可能仍有波動，但全球央行的購金需求、地緣政治的不確定性以及對美元體系的長期擔憂，都為黃金資產提供了堅固的支撐。



*華為新技術催化半導體行情，芯片股集體拉升*



受華為技術公司宣布重大半導體設計突破消息提振，芯片股今日普遍大幅上漲。華虹半導體(01347)盤中見157元創歷史新高，最終收升10.5%報143.7元；英諾賽科(02577)盤中見76.7元創5天新高，收漲10%報74.2元；納芯微(02676)、兆易創新(03986)收漲逾6%，中芯國際(00981)收升5.7%。



香港股市周一因公眾假期休市，周二重新開市後，投資者積極追補本周初內地科技股的升幅。此輪升勢源於華為宣布推出全新芯片架構及「韜（τ）定律」，旨在推動先進芯片的研發生產。



華為表示，其全新「LogicFolding」（邏輯折疊）架構將率先應用於今年稍後推出的麒麟智能手機芯片，並最終延伸至旗下昇騰AI處理器。昇騰系列處理器目前被視為內地替代英偉達受限產品的主要選擇。



中信證券研報指出，華為提出「韜（τ）定律」，以「時間縮放」原則指導半導體產業發展方向，將帶來晶體管、電路、芯片、系統四個層面的深刻變化。通過發揮內地在3D集成、先進封裝、芯片設計製造協同優化、光通信等領域的技術能力，以系統拓撲結構的優化和迭代彌補短期製程節點的差距，中國半導體產業有望迎來換道加速發展機會。



國泰海通證券研報指出，存儲產業鏈景氣上行與國產替代深化，將共同推動半導體設備需求釋放。當前國產設備公司已從單點突破進入平台化擴品類階段，設備龍頭持續拓展先進邏輯與存儲高端工藝，國產替代從成熟製程向更高端環節推進。



*美團連跌四日，三大巨頭競購樸樸超市*



美團(03690)今日跌3.1%，報78.8元，見兩個月新低，股價已連跌四日，累計跌幅達5.1%。恒指公司上周五（22日）公布季檢結果，美團權重由2.82%進一步降至2.73%，維持重磅股第十位。美團年初至今下跌逾兩成，成為拖累恒生指數的主要成份股之一，目前是指數中表現第十差的個股。



股價承壓之際，美團正積極擴張即時零售版圖。繼今年2月收購叮咚買菜後，據內媒報道，阿里巴巴(09988)、美團及京東(09618)正深度參與競購前置倉生鮮電商樸樸超市，要價估值達20億至50億美元區間，高出此前收購案一倍以上。知情人士稱，阿里已派駐審計團隊入駐樸樸超市，京東方面由今日資本徐新代表參與談判，美團則在拼命抬價。



樸樸超市成立於2016年，通過前置倉模式開展即時零售業務，以高頻生鮮作為流量入口，商品涵蓋消費者日常所需，目前在福州、廈門、深圳、廣州、武漢等城市設有逾400個前置倉。2024年，樸樸超市首次實現全年盈利，營收超過300億元人民幣，毛利率約22%。



即時零售已成為互聯網企業的重要布局方向。5月20日，阿里在致股東信中稱，即時零售已成為淘寶和天貓平台升級的核心戰略支柱；其最新年報亦指出，2026財年盒馬將持續向更多新興城市及縣市擴張門店。美團方面，旗下小象超市及叮咚買菜持續擴大前置倉網絡，快樂猴則以硬折扣超市形式布局社區，上述業務線均依托美團現有的網格化配送體系，將即時配送能力延伸至生鮮及日用品領域。



其他平台股方面，阿里今日升0.47%，報127.6元；京東跌2.5%，報118.6元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。