【跨境炒股】機構料內地打擊非法跨境炒股影響約2500億在港資產，中資券商將成受益者

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中證監上周五（22日）出手整頓「非法跨境證券活動」，嚴厲處罰富途(US.FUTU)、老虎(US.TIGR)及長橋3間跨境券商。在美國上市的富途及老虎披露各自收到的擬處罰通知，當中富途擬被罰約18.5億元人民幣，老虎則被罰約4.1億元人民幣，合計罰款超過22億元人民幣。與此同時，中證監等八部門印發相關整治方案，嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務的時間表。



*中信証券：估算數字不代表港股市場潛在沽盤或拋售壓力*



中信証券根據富途證券及老虎證券的數據估算，富途受影響的內地存量資產規模約1500億至1800億港元，老虎證券受影響規模則約為450億至500億港元。如果計及其他受影響券商，整體市場受監管波及的資產總規模預計達到2000億至2500億港元。



不過，中信証券強調，這些存量戶口的資產配置多元，不單持有港股，還包括現金、貨幣基金、各類基金產品及期權等多類金融資產。因此，上述估算數字絕非代表存量戶口持有港股的實際規模，市場不能簡單地將其理解為港股市場的潛在沽盤或拋售壓力。



*東吳證券、國信證券：合規中資券商將直接受益*



東吳證券非銀分析師孫婷認為，合規出海渠道將直接受益。整治方案明確引導境內投資者通過港股通、QDII基金及跨境理財通等合法渠道開展境外投資，被清理的境外券商存量投資者，將在退出過程中逐步向這些合規渠道遷移。



國信證券分析師孔祥亦稱，合規經營的中資券商或將成為受益者。目前，中信証券、中金公司、華泰證券、國泰海通等頭部券商已經完成了以香港為核心的全球化布局，持有香港證監會全品類核心牌照，具備成熟的跨境業務體系和合規風控能力。其中，中信証券境外收入規模位居行業第一，中金公司2025年境外收入同比增速接近60%。這些頭部券商憑借品牌、渠道、產品和服務優勢，將承接大部分從非法平台轉移的客戶和資產。

《經濟通通訊社26日專訊》