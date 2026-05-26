《提振內房》廣州5月重點一手樓盤網簽量環比提高11%，二手住宅周簽約量增9%

廣州今日召開《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》系列配套文件新聞發布會。廣州市政府副秘書長黃光烈介紹，4月30日，廣州市出台《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》(即「穗八條」)，隨著政策效應持續釋放，市場活躍度不斷提升。



5月以來，全市重點一手樓盤周到訪量、認購量、網簽量分別環比提高26.9%、36.9%和11.4%；二手住宅周簽約量環比提高9.3%，新增掛牌量同比減少16.7%。住房公積金新政落地見效，共受理貸款4484筆、金額47.46億元人民幣，同比分別增長47.05%和56.43%。



黃光烈表示，接下來，廣州市將持續健全住房市場和住房保障兩大體系，不斷優化樓市調控舉措。其中，市規自局、市住建局、市公積金中心等部門已針對用地供應、「賣舊買新」專項補貼、「商轉公」等事項出台配套細則；花都區推出「花八條」具體舉措；以廣州安居集團為代表的國企正加快啟動二手房收購盤活試點工作。黃光烈稱，「相信隨著這些細則全面落地、各板塊協同推進，我們有信心進一步鞏固廣州樓市企穩向好態勢」。

《經濟通通訊社26日專訊》