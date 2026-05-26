《中國要聞》廣東：抓好高端製造、智能製造，推動金融資本向科技企業集聚

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廣東省人民政府新聞辦公室今日舉行「開局起步『十五五』」廣東專場新聞發布會。廣東省委副書記、省長孟凡利在會上解讀《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。



談及怎樣把「構建以先進製造業為骨幹」的要求落地落實，孟凡利表示，結合廣東建設製造強省的戰略目標，當前要突出抓好「5個+」、「5個製造」，包括抓好高端製造，持續推動製造的過程更精細、更精巧、更柔韌、更耐用、更敏捷，產出更多、更好、更高水平的新產品、新服務；抓好智能製造，加快推進數字技術特別是人工智能技術全域全時全行業高水平應用，實現生產製造全過程的數字化、網絡化、智能化；抓好綠色製造，廣東不僅要減污、治污，更要推動降碳、低碳、零碳、脫碳發展，提高生產製造的綠色化水平，同時提供更多綠色產品和服務；抓好生物製造，積極拓展「生物製造+醫藥」、「生物製造+化工」、「生物製造+農業」等場景的應用；抓好服務型製造，推動製造業服務化和服務業製造化，引導更多製造企業發展成為一攬子綜合解決方案提供商服務商。



*推動科技信貸、科技保險增容擴面*



廣東省科學技術廳廳長王月琴表示，廣東區域創新綜合能力連續9年全國第一，其中最大優勢就是企業創新能力強。廣東將推動金融資本向科技企業集聚，狠抓創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，發揮國家創業投資引導基金粵港澳大灣區區域基金、廣東省戰略性新興產業投資引導基金的引導作用，帶動更多社會資本投早、投小、投長期、投硬科技。推動科技信貸、科技保險增容擴面，完善財政資金「補改投」支持方式，深化「創新積分制」的科技企業推薦機制，推動金融資本與科技企業「雙向奔赴」。

《經濟通通訊社26日專訊》