《提振Ａ股》深圳：探索基礎設施領域REITs納入滬深港通

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▷ 探索基礎設施REITs納入滬深港通
▷ 目標2030年金融業增加值達7000億元人民幣
深圳今日發布《深圳市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。《規劃綱要》其中提出，探索放寬外資金融機構參與資管、支付清算、消費信貸等領域核心業務限制，吸引更多外資銀行、保險、證券、資管、私募等機構來深展業。促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認，探索基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)納入滬深港通，持續深化「深港私募通」，拓展「深港徵信通」，推進「跨境理財通」試點改革擴容提質，推動粵港澳大灣區保險服務中心落地。
擴大合格境外有限合夥人(QFLP)總量管理試點機構範圍，支持國際資產管理機構設立合格境內投資者境外投資(QDIE)管理企業。拓展前海自由貿易帳戶功能和試點銀行範圍，支持符合條件的深圳企業發行離岸人民幣債券、綠色債券。到2030年，QFLP試點基金規模達1000億元人民幣。
*深圳：到2030年金融業增加值突破7000億元*
《規劃綱要》並提出，推動法人總部銀行增加資本規模，持續優化公司治理，提升綜合競爭優勢；支持民營銀行打造數字化普惠金融服務樣板。推動證券、基金、期貨機構提升創新能力；支持頭部證券公司成為綜合型全能型投資銀行，推動國資大型證券公司提升資本實力，打造國際一流投資銀行和投資機構；推動基金公司做優做強，提升市場份額。支持保險法人機構設立資產管理、產業投資、醫療、健康、養老等專業子公司。支持銀行理財公司、財務公司、消費金融公司、信託公司、金融租賃公司高質量發展。鼓勵符合條件的製造業企業設立融資租賃公司，圍繞飛機、船舶、海洋工程機械等大型設備租賃打造特色融資租賃集群。到2030年，金融業增加值突破7000億元人民幣。
《經濟通通訊社26日專訊》
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