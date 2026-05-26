《Ａ股行情》滬綜指低開0.37%，深綜指低開0.44%，美伊談判進展順利

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美國總統特朗普25日發文稱，美伊談判「進展順利」，他明確表示，不會簽署為伊朗獲得核武器鋪平道路的協議，並稱伊朗持有的濃縮鈾要麼由美方運回美國銷毀，要麼在國際監督下在伊朗銷毀。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.37%，報4137.32點，深成指低開0.44%，創業板指低開0.45%；半導體、芯片板塊領跌，算力租賃概念亦走低。



另據外媒消息，美伊正討論在達成停火協議後約30天內開放霍爾木茲海峽。此外，美國與伊朗已就伊朗被凍結金融資產問題達成一項諒解。相關消息帶動泛歐股指六連漲、抹平伊朗戰事以來跌幅；布倫特原油收跌超7%至一個月新低。



華為昨日正式發表韜（τ）定律，是中國首次在半導體領域提出產業發展新原則。公司董事、半導體業務部總裁何庭波表示，今年秋季，華為將發布新的麒麟手機芯片；預計到2031年，華為基於韜（τ）定律的高端芯片晶體管密度將達到1.4納米制程的同等水平。半導體板塊當日拉升，今日回調，寒武紀(滬:688256)跌超2%，摩爾線程(滬:688795)挫超4%。



人形機器人概念早盤活躍，衝擊「A股人形機器人第一股」的宇樹科技IPO進程快速推進，上交所將於6月1日審議宇樹科技IPO申請。宇樹預計上半年營收同比增至多45.4%，淨利潤預計為2.58億元（人民幣．下同）至3.06億元，而上年同期虧損3200萬元。



另外，人民銀行今日進行2490億元7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放2485億元。

《經濟通通訊社26日專訊》