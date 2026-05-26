《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.84%，半導體、航空板塊跌幅居前

A股市場今日陷入回調，滬綜指半日跌0.84%報4117.85點，深成指也跌0.87%，創業板指衝高回落，半日收跌0.51%；滬深兩市半日交易額21594元（人民幣．下同），較上個交易日放量819億元或約4%。



盤面上，半導體板塊震盪下挫。昨日華為正式發表韜(τ)定律消息帶動板塊飆升，板塊指數當日收升6.31%，今日回吐部分漲幅。中芯國際(滬:688981)A股、中微公司(滬:688012)、芯原股份(滬:688521)半日均跌超6%。



航空板塊持續走低，電科藍天(滬:688818)、航天電子(滬:600879)跌幅居前。華泰證券發表研報指，近期SpaceX公布了招股說明書，計劃6月掛牌上市。其中28.5萬億美元的市場空間敘事或將加強市場對航天產業和AI產業的發展潛力的認知。



上漲方面，證券板塊盤中逆勢走強，東吳證券指出，中證監打擊非法跨境炒股，將引導境內投資者通過港股通、QDII基金及跨境理財通等合法渠道開展境外投資，被清理的境外券商存量投資者，將在退出過程中逐步向這些合規渠道遷移。合規出海渠道將直接受益。

《經濟通通訊社26日專訊》