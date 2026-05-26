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AH股新聞

26/05/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.17%，黃金概念股拉升，算力租賃走低

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指26日收跌0.17%報4145.37點
▷ 黃金概念股拉升，中國鋁業A股漲停
▷ 算力租賃板塊走低，大位科技跌停

　　滬深股市今日震盪調整，滬綜指收跌0.17%報4145.37點，深成指及創業板指尾盤翻紅，分別收升0.12%及0.54%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量380億元或1.2%。

　　盤面上，算力租賃、AI模型概念走低，大位科技(滬:600589)跌停，行雲科技　(深:300209)收挫超11%。DeepSeek-V4-Pro模型API價格永久降價至原定價格的四分之一，彭博分析指出，DeepSeek大幅調低收費勢將令AI行業競爭白熱化。

　　半導體板塊上日衝高後今日回調，尾盤跌幅有所收窄。存儲芯片概念震盪走弱，大普微(深:301666)、同有科技(深:300302)紛紛下挫。中信證券研報指出，華為提出「韜(τ)定律」，將帶來晶體管、電路、芯片、系統四個層面的深刻變化，中國半導體產業有望迎來換道加速發展機會。

　　有色金屬板塊盤中走強，中國鋁業(02600)(滬:601600)A股漲停，全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於6月宣布出口管控措施，以提振鋁生產原料礦石的價格；黃金概念尾盤拉升，招金黃金(深:000560)漲停，機構普遍認為，儘管短期金價可能仍有波動，但全球央行的購金需求、地緣政治的不確定性以及對美元體系的長期擔憂，都為黃金資產提供了堅固的支撐。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004947.85+0.53　
上證指數4145.37-0.1714616.85
深證成指15876.20+0.1217820.07
創業板指4043.07+0.54　
科創501867.71-1.49　
B股指數280.27-0.531.56
深證B指1128.80-0.531.26

《經濟通通訊社26日專訊》

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