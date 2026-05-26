《Ａ股行情》滬綜指收跌0.17%，黃金概念股拉升，算力租賃走低

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▷ 黃金概念股拉升，中國鋁業A股漲停
▷ 算力租賃板塊走低，大位科技跌停
滬深股市今日震盪調整，滬綜指收跌0.17%報4145.37點，深成指及創業板指尾盤翻紅，分別收升0.12%及0.54%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量380億元或1.2%。
盤面上，算力租賃、AI模型概念走低，大位科技(滬:600589)跌停，行雲科技 (深:300209)收挫超11%。DeepSeek-V4-Pro模型API價格永久降價至原定價格的四分之一，彭博分析指出，DeepSeek大幅調低收費勢將令AI行業競爭白熱化。
半導體板塊上日衝高後今日回調，尾盤跌幅有所收窄。存儲芯片概念震盪走弱，大普微(深:301666)、同有科技(深:300302)紛紛下挫。中信證券研報指出，華為提出「韜(τ)定律」，將帶來晶體管、電路、芯片、系統四個層面的深刻變化，中國半導體產業有望迎來換道加速發展機會。
有色金屬板塊盤中走強，中國鋁業(02600)(滬:601600)A股漲停，全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於6月宣布出口管控措施，以提振鋁生產原料礦石的價格；黃金概念尾盤拉升，招金黃金(深:000560)漲停，機構普遍認為，儘管短期金價可能仍有波動，但全球央行的購金需求、地緣政治的不確定性以及對美元體系的長期擔憂，都為黃金資產提供了堅固的支撐。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4947.85
|+0.53
|上證指數
|4145.37
|-0.17
|14616.85
|深證成指
|15876.20
|+0.12
|17820.07
|創業板指
|4043.07
|+0.54
|科創50
|1867.71
|-1.49
|B股指數
|280.27
|-0.53
|1.56
|深證B指
|1128.80
|-0.53
|1.26
《經濟通通訊社26日專訊》
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