【跨境炒股】內地嚴厲打擊非法跨境炒股，A場證券板塊逆勢走高

A股證券板塊逆勢走高，錦龍股份(深:000712)漲停，中信建投(滬:601066)漲超6%，中國銀河(滬:601881)彈超5%，華安證券(滬:600909)升逾4%，招商證券(滬:600999)升逾3%，華泰證券(滬:601688)、中金公司(滬:601995)升超2%。



中證監等八部門上周五（22日）印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務的時間表。富途、老虎及長橋3間跨境券商首當其衝，其中富途和老虎合共被罰沒逾22億元人民幣。中信証券報告指，內地是次對跨境股票交易的監管或波及2000億元至2500億元的在港資產。



東吳證券在報告中指出，方案明確引導境內投資者通過港股通、QDII基金及跨境理財通等合法渠道開展境外投資，被清理的境外券商存量投資者，將在退出過程中逐步向這些合規渠道遷移。合規出海渠道將直接受益。對於頭部券商而言，港股通業務將獲得持續的增量客戶與資金沉澱，佣金收入和客戶資產規模有望穩步提升；公募基金的QDII產品也將迎來規模擴張機遇。

《經濟通通訊社26日專訊》