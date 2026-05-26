《Ａ股焦點》宇樹科技IPO下周上會，人形機器人概念走勢分化

人形機器人概念股兩邊走，模塑科技(深:000700)、中大力德(深:002896)漲停，長盛軸承(深:300718)漲超12%，勝宏科技(02476)(深:300476)、三花智控(02050)(深:002050)A股彈超2%；安達智能(滬:688125)下挫逾11%，光莆股份(深:300632)挫逾9%，立訊精密(深:002475)跌超3%。



消息面上，上交所將於6月1日審議宇樹科技IPO申請，如無意外，宇樹科技將成為A股「具身智能第一股」。公司擬公開發行新股不低於4044.64萬股，募集資金42.02億元（人民幣．下同），募資投向聚焦核心技術攻堅與長期戰略布局，重點布局智能機器人大模型研發領域。



華福證券分析稱，宇樹科技科創板IPO提速，標誌著國產機器人從「一級市場融資驅動」正式邁入「二級市場獨立定價」的新階段。此前市場普遍將國產供應鏈視為北美特斯拉機器人鏈的「映射」，但資本化進程的推進正在從根本上改變這一認知，國產機器人產業鏈正經歷從「主題映射」到「獨立定價」的關鍵轉變。

《經濟通通訊社26日專訊》