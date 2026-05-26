【人行操作】人行2490億逆回購利率持平，淨投放2485億

人民銀行公布，今日進行2490億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有5億元逆回購到期，即今日淨投放2485億元。
人行昨日(25日)開展2580億元7天期逆回購操作，單日淨投放2570億元。本周公開市場有3045億元逆回購到期，周一至周五分別到期10億元、5億元、500億元、1000億元、1530億元。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/05/2026 09:26
人民銀行公布，今日進行2490億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有5億元逆回購到期，即今日淨投放2485億元。
人行昨日(25日)開展2580億元7天期逆回購操作，單日淨投放2570億元。本周公開市場有3045億元逆回購到期，周一至周五分別到期10億元、5億元、500億元、1000億元、1530億元。
《經濟通通訊社26日專訊》
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