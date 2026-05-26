【聚焦數據】中國首4月FDI同比降幅擴至10.3%，4月環比降近六成

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▷ 4月FDI環比降56.8%，同比降26.1%
▷ 高技術產業FDI佔比40.4%，瑞士等國對華投資增逾20%
中國商務部公告，2026年1-4月，全國新設立外商投資企業20113家，同比增長6.8%；實際使用外資金額(FDI)2876.9億元(人民幣．下同)，同比下降10.3%，降幅較1-3月的7.3%進一步擴大，並延續自2023年6月以來的累計同比跌勢。
《路透》根據商務部數據測算，4月FDI實際規模為380.9億元，觸及去年5月以來最低水平，較前月下降56.8%，跌幅為近年來罕見；與上年同期相比亦減少26.1%。
商務部數據顯示，1-4月，從行業看，製造業實際使用外資788.8億元，服務業實際使用外資2041.5億元。高技術產業實際使用外資1163.3億元，同比增長20.3%，佔全國實際使用外資的40.4%，較去年同期提升10.3個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長108.4%、22.9%、20.2%。
從來源地看，盧森堡、瑞士、法國、美國實際對華投資分別增長110.3%、60.8%、58.3%、24.5%（含通過自由港投資數據）。
*商務部：存量外資超3.6萬億美元*
商務部並指，存量外資保持穩定。近三年，中國存量外資企業數量逐年上升，已超過53萬家，存量外資已超過3.6萬億美元。特別是絕大多數存量外資企業選擇深耕中國，持續擴大投資。2025年，8000餘家外資企業增加對華投資，同比增長超過10%；2026年1-4月，已有3000餘家外資企業追加投資。
《經濟通通訊社26日專訊》
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