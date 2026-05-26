《Ａ股焦點》雙匯發展挫逾4%，子公司豬肉產品被驗出抗生素超標近38倍

雙匯發展(深:000895)今早低開後一度下挫超5%，現跌幅收窄至4.6%，報24.63元人民幣。



黑龍江省市場監督管理局近日發布關於食品安全監督抽檢信息的通告（2026年第7期），其中，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的豬後鞧肉（註：豬後腿肉）林可霉素超標37.5倍。望奎雙匯曾對樣品真實性提出異議，但局方判定異議不成立。局方已責成轄區市監部門核查，督促企業對不合格產品採取下架、召回等風險控制措施，並對調查發現的違法違規行為依法查處。



望奎雙匯為雙匯集團旗下的肉類加工企業。林可霉素為鏈霉菌產生的一種林可胺類抗生素，可抑制細菌的蛋白質合成，對大多數革蘭陽性菌和某些厭氧的革蘭陰性菌有抗菌作用。根據國家相關標準，林可霉素在豬的肌肉中最大殘留限量為200μg/kg，超標原因可能是在養殖過程中為快速控制疫病，加大用藥量或未遵守休藥期規定。長期食用林可霉素超標的動物性食品可能會造成胃腸道不良反應，過敏反應及肝腎功能異常等。



雙匯發展對此次事件回應稱，是上游養殖環節未按休藥期管理規定出欄生豬，並強調林可霉素「不屬於生豬屠宰環節肉品出廠檢測的必檢項目」。

《經濟通通訊社26日專訊》