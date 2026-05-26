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AH股新聞

26/05/2026 15:36

【聚焦數據】首4月中國對外非金融類直接投資455.8億美元，下降10.7%

　　據商務部、外匯局統計，2026年1-4月，中國全行業對外直接投資4294.2億元人民幣，同比增長3.9%（以美元計為619.9億美元，增長7.7%）。其中，中國境內投資者共對全球142個國家和地區的5231家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資3157.4億元人民幣，下降13.9%（以美元計為455.8億美元，下降10.7%）。

　　《路透》根據上述數據測算，4月當月中國對外非金融類直接投資(ODI)為120.7億美元，較前月下降3.6%；和上年同期相比下跌21.4%，連續第六個月下滑，而且跌幅為2022年11月(-25.6%)以來最大。

*首4月對外承包工程業務完成營業額增5%*

　　2026年1-4月，中國對外承包工程業務完成營業額3752.5億元人民幣，同比增長10.9%（以美元計為541.7億美元，增長15%），新簽合同額5572.2億元人民幣，增長1.3%（以美元計為804.4億美元，增長5%）。

　　2026年1-4月，中國企業共向境外派出各類勞務人員13.2萬人，較上年同期減少1.3萬人；其中承包工程項下派出4.1萬人，勞務合作項下派出9.1萬人。月末在外各類勞務人員60.7萬人。
《經濟通通訊社26日專訊》

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