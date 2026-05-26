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26/05/2026 16:17

《中國要聞》彭博：國防部長董軍或連續第二年缺席香格里拉對話會

　　據《彭博》引述知情人士透露，中國國防部長董軍很可能不會出席本周末(5月29-31日)在新加坡舉行的香格里拉對話會，而這將是董軍連續第二年缺席這個亞洲最大的防務論壇、讓美國及其盟友掌握公開防務外交的舞台。

　　知情人士並指，中國預計將派遣一支來自中國人民解放軍國防大學的代表團出席。知情人士未透露董軍缺席的具體原因，但表示目前計劃仍可能在最後時刻出現變動。中國通常會在活動舉行前一至兩天，才正式確認重要官員的出訪安排。

　　報道提到，中國國防部、新加坡國防部以及論壇組織方、總部位於英國的國際戰略研究所尚未對此事作出回應。

　　報道介紹，這場為期三天的論壇是區域軍事官員少數能夠公開、直接向各國防長提出即席問題的重要場合。對上一次中美兩國防長齊聚此論壇是在2024年，當時董軍和時任美國國防部長奧斯汀還在場外舉行了一次罕見的面對面交流。

　　美國國防部長海格塞斯將出席今年的論壇。他本月中剛結束對中國的訪問，是美國總統特朗普訪華代表團的成員之一。董軍如果真的缺席此次論壇，在美中關係的關鍵時期，世界兩大經濟體將錯失又一次高層直接軍事溝通的機會。
《經濟通通訊社26日專訊》

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