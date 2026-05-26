中金公司(03908)發行永續次級債券超購逾3倍，籌獲20億人幣，票息2%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第四期），發行規模20億元(人民幣．下同)，為規劃上限，超額認購3.16倍。



該集團指，發行價格為每張100元，票面利率2%，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購。債券承銷機構華泰聯合證券的關聯方參與認購1.7億元。

《經濟通通訊社26日專訊》